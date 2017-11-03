На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе под поселком Балахта перевернулся микроавтобус Toyota, который ехал из Тувы в Красноярск. В результате происшествия пострадали трое детей. Авария произошла 3 ноября, сообщил журналистам начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Установлено, что автобус занимался перевозками пассажиров незаконно. На момент аварии в салоне находились восемь человек.

Серьезные травмы получили трое детей. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Другие пассажиры не пострадали.

Обстоятельства ДТП на трассе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции.