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На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

Главная Происшествия
Красноярск
11:46 3 Ноября 2017
происшествия, авария, дтп, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На трассе под поселком Балахта перевернулся  микроавтобус Toyota, который ехал из Тувы в Красноярск. В результате происшествия пострадали трое детей. Авария произошла 3 ноября, сообщил журналистам начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Установлено, что автобус занимался перевозками пассажиров незаконно. На момент аварии в салоне находились восемь человек.

Серьезные травмы получили трое детей. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Другие пассажиры не пострадали. 

Обстоятельства ДТП на трассе сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. 

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