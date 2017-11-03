Красноярца осудили за убийство щенка на глазах у детей

Жителя Красноярска приговорили к семи месяцам ограничения свободы за убийство собаки. 43-летний мужчина задушил животное, с которым играли дети. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Осужденный расправился со щенком во дворе жилого дома. Он подошел к группе детей 8-9 лет и в их присутствии задушил собаку.

«Дети испугались, пытались остановить убийство животного, просили мужчину не мучить собаку, но он не реагировал, и унес животное к себе в комнату общежития. Тогда дети обратились к родителям, которые вызвали полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Прибывшие по вызову полицейские нашли голову щенка под окнами дома, в котором жил мужчина. Дети подтвердили, что часть тела принадлежала убитому животному.

На подозреваемого завели уголовное дело по ч.1 ст. 245 УК РФ. Суд приговорил его к семи месяцам ограничения свободы.