Из горящего цеха по ул. Томской эвакуировали 15 человек

Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего цеха по ул. Томской. Инцидент произошел сегодня около 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В диспетчерскую службу сообщили очевидцы пожара. У трехэтажного здания загорелась кровля. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения 15 человек. Люди оказались в ловушке, однако спасатели с кислородными масками в руках помогли людям покинуть цех.

«Самостоятельно эвакуировался 51 человек. Пострадавших, погибших нет. Работа на месте пожара продолжается», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, загорелось 3-этажное здание мебельного производства. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели ГУ МЧС по краю.