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Из горящего цеха по ул. Томской эвакуировали 15 человек

Главная Происшествия
Красноярск
14:55 2 Ноября 2017
происшествия, пожар, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Пожарные эвакуировали 15 человек из горящего цеха по ул. Томской. Инцидент произошел сегодня около 12:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В диспетчерскую службу сообщили очевидцы пожара. У трехэтажного здания загорелась кровля. Прибывшие на место пожарные вывели из задымленного помещения 15 человек. Люди оказались в ловушке, однако спасатели с кислородными масками в руках помогли людям покинуть цех. 

«Самостоятельно эвакуировался 51 человек. Пострадавших, погибших нет. Работа на месте пожара продолжается», — говорится в сообщении. 

По предварительным данным, загорелось 3-этажное здание мебельного производства. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели ГУ МЧС по краю. 

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