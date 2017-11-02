Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

Глава СРК РФ Александр Бастыркин поручил красноярским следователям проверить информацию о гибели двух детей в регионе.

1 ноября на Первом канале в программе «Мужское и Женское» обсуждалась история 35-летней женщины из Красноярского края, которая хочет взять под опеку двух малолетних детей — 9 и 13 лет. Их родную мать лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего.

«Еще двое детей умерли, сутки пролежав с высокой температурой, пока их мать была пьяна. Отмечается, что детей били и поили алкоголем», — говорится в сообщении.

По рассказам участницы программы, органы опеки никак не отреагировали на случившееся. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос возвращения пьющей матери родительских прав.

Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после выхода федеральной программы в эфир и решить вопрос о возбуждении дела на должностных лиц, не проследивших за судьбами детей.