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Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
10:23 2 Ноября 2017
происшествия, красноярск, дети, скр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава СРК РФ Александр Бастыркин поручил красноярским следователям проверить информацию о гибели двух детей в регионе.

1 ноября на Первом канале в программе «Мужское и Женское» обсуждалась история 35-летней женщины из Красноярского края, которая хочет взять под опеку двух малолетних детей — 9 и 13 лет. Их родную мать лишили родительских прав на старшего сына и ограничили в правах на младшего.

«Еще двое детей умерли, сутки пролежав с высокой температурой, пока их мать была пьяна. Отмечается, что детей били и поили алкоголем», — говорится в сообщении. 

По рассказам участницы программы, органы опеки никак не отреагировали на случившееся. Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос возвращения пьющей матери родительских прав.

Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку после выхода федеральной программы в эфир и решить вопрос о возбуждении дела на должностных лиц, не проследивших за судьбами детей. 

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