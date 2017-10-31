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Бывший руководитель ДОСААФ в Красноярске получил два года за присвоение денег курсантов

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Красноярск
16:23 31 Октября 2017
суд, мошенничество, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сухобузимским районным судом вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю председателя отделения ДОСААФ России в Красноярске Владимиру Егорову. Он признан виновным в совершении мошенничества с использованием служебного положения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела ФСБ России по Красноярскому гарнизону установлено, что в период с 2013 по 2015 гг. указанный гражданин присвоил около 630 тысяч рублей, собранных им у 31 курсанта в качестве оплаты за обучение вождению транспортных средств различных категорий и выдачу соответствующих свидетельств», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

Сд признал Егорова виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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