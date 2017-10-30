При обрушении подпорной стены в Октябрьском районе пострадали двое

В районе остановки «Санаторий» в Октябрьском районе обрушилась деревянная стена заброшенного здания. В результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел сегодня в 9:30. Информация об этом появилась в сводке ГУ МЧС по краю.

«В Октябрьском районе Красноярска произошло обрушение деревянной стены неэксплуатируемого здания. От МЧС России привлечено 17 человек, 4 единицы техники», — говорится в сообщении.

По информации федеральных СМИ, один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу.

Обрушение произошло на территории бывшего пионерского лагеря. Пока неизвестно, кому принадлежит деревянное здание.

Напомним, подобная трагедия в 2013 году унесла жизни двоих мужчин. В августе на пр. Свободном рухнула подпорная стена. Под завалами оказался автомобиль ВАЗ-2114. В июне 2015 года суд Железнодорожного района вынес приговор ответственным за этот объект лицам. Обвиняемыми по делу проходили экс-глава департамента горхозяйства Олег Гончеров и экс-гендиректор МП «Красмостдоринж» Александр Ковригин. По решению суда Гончеров получил 5,5 лет колонии-поселения, Ковригин – 5 лет. Оба осужденных попали под амнистию.