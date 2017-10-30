30 октября
Красноярск
погода 0 °C
курсы валют
58.08
 
€ 67.53
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

При обрушении подпорной стены в Октябрьском районе пострадали двое

Главная Происшествия
Красноярск
10:53 30 Октября 2017
пострадавшие, мчс, происшествия, чп, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В районе остановки «Санаторий» в Октябрьском районе обрушилась деревянная стена заброшенного здания. В результате ЧП пострадали два человека. Инцидент произошел сегодня в 9:30. Информация об этом появилась в сводке ГУ МЧС по краю. 

«В Октябрьском районе Красноярска произошло обрушение деревянной стены неэксплуатируемого здания. От МЧС России привлечено 17 человек, 4 единицы техники», — говорится в сообщении. 

По информации федеральных СМИ, один из пострадавших скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу. 

Обрушение произошло на территории бывшего пионерского лагеря. Пока неизвестно, кому принадлежит деревянное здание.

Напомним, подобная трагедия в 2013 году унесла жизни двоих мужчин. В августе на пр. Свободном рухнула подпорная стена. Под завалами оказался автомобиль ВАЗ-2114. В июне 2015 года суд Железнодорожного района вынес приговор ответственным за этот объект лицам. Обвиняемыми по делу проходили экс-глава департамента горхозяйства Олег Гончеров и экс-гендиректор МП «Красмостдоринж» Александр Ковригин. По решению суда Гончеров получил 5,5 лет колонии-поселения, Ковригин – 5 лет. Оба осужденных попали под амнистию. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске полицейский отлынивал от работы, подделывая больничные

В Красноярске полицейский отлынивал от работы, подделывая больничные

27 Октября 2017 г.
Правоохранителя уволили со службы
Новости Красноярска: Руководство красноярской филармонии уличили в мошенничестве

Руководство красноярской филармонии уличили в мошенничестве

27 Октября 2017 г.
Дирекция продавала билеты по завышенной цене
Новости Красноярска: Красноярский суд признал движение «Артподготовка» экстремистским

Красноярский суд признал движение «Артподготовка» экстремистским

27 Октября 2017 г.
Его лидер находится за пределами России
Новости Красноярска: Подозреваемого в мошенничестве депутата Быкова оставили на свободе

Подозреваемого в мошенничестве депутата Быкова оставили на свободе

26 Октября 2017 г.
Суд отклонил ходатайство следственного комитета
Новости Красноярска: Уголовное дело на экс-заместителя Александра Горового могут передать в Москву

Уголовное дело на экс-заместителя Александра Горового могут передать в Москву

26 Октября 2017 г.
Игоря Митрофанова подозревают в превышении должностных полномочий
Новости Красноярска: Ирина Волк прокомментировала разбой в Красноярске

Ирина Волк прокомментировала разбой в Красноярске

25 Октября 2017 г.
Вооруженные мужчины ограбили ювелирный магазин в Солнечном
Новости компаний
25/10
Сбербанк предлагает избавиться от мелочи и получить приятный бонус
24/10
Внимание, архитекторы и дизайнеры! Конкурс идей для Буфф-сада
23/10
Школа управдомов «Жилфонда» перешла на новый формат
23/10
Пилотный электрофильтр ТЭЦ-1 будет высотой с 12-этажный дом
23/10
На комбинате «Волна» подвели итоги работы в «высоком» строительном сезоне—2017
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

Руководство IKEA рассказало о своих планах на Красноярск

26 Октября 2017 г.
Регион до сих пор значится в планах компании
Новости Красноярска: В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

В краевом министерстве транспорта сменился руководитель

26 Октября 2017 г.
Место Сергея Еремина занял его заместитель Вадим Войцеховский
Новости Красноярска: Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

Житель Красноярского края выиграл в лотерею 1 млн рублей

26 Октября 2017 г.
Счастливый билет стоил 600 рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.