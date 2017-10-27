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В Красноярске полицейский отлынивал от работы, подделывая больничные

Главная Происшествия
Красноярск
16:14 27 Октября 2017
полиция, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске полицейского уволили с работы за подделку справок. Правоохранитель хотел прогулять работу, поэтому предоставил работодателям фальшивые справки. Когда обман раскрылся, на мужчину завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Полицейский был командиром роты патрульно-постовой службы. Он подделал больничный лист и отдал его в кадровый отдел. 

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»», — говорится в сообщении. 

За нарушение закона бывшему полицейскому грозит до 4 лет тюрьмы. 

Напомним, в сентябре житель Красноярска получил условный срок за подделку больничных листов. В квартире бизнесмена были изъяты фиктивные бланки больничных листов, медицинские справки различного рода, рецепты на выдачу наркосодержащих лекарств, печати и голографические изображения различных учреждений. 

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