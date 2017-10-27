Красноярский суд признал движение «Артподготовка» экстремистским

Движение «Артподготовка» признано экстремистским. Такое решение накануне принял Красноярский краевой суд. Там пояснили, что заключение суда в части прекращения деятельности движения подлежит немедленному исполнению.

С иском о признании «Артподготовки» экстремистской организацией и ее запрете в суд обратился и. о. прокурора Красноярского края, сообщает ТАСС.

Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев в данный момент находится за пределами России. 10 октября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ или с момента фактического задержания на территории России.

Кроме того ранее в публичных призывах к экстремистской деятельности Мальцева обвинили следователи ФСБ. Он внесен в федеральный список экстремистов.