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Руководство красноярской филармонии уличили в мошенничестве

Главная Происшествия
Красноярск
11:25 27 Октября 2017
происшествия, красноярск, музыка, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Заместителя директора и главного юриста красноярской филармонии подозревают в хищении бюджетных средств. Отдел ФСБ возбудил уголовное дело по статье «мошенничество». Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии правоохранителей, подозреваемые реализовывали мошеннические схемы вместе с директором филармонии Юлией Кулаковой. По указанию руководителя, заместитель Станислав Люмас и главный юрист Максим Бондаренко якобы оформили ИП на родственника последнего подозреваемого. После бизнесмен заключал договоры на проведение концертов по завышенной стоимости.

По данным красноярских журналистов, цены на билеты накручивались на 100-300%. Кроме того, в условия некоторых договоров включались работы и услуги, которые фактически не исполнялись. Таким образом, по базе данных СПАРК, за два года подозреваемым удалось заработать около 18 млн рублей. Бюджетные деньги, как утверждают источники, тратились на личные нужды фигурантов.

Напомним, в апреле текущего года жена главного дирижера Красноярского академического симфонического оркестра Владимира Ланде Дарья Ильинская была замечена в неисполнении рабочих обязанностей. По словам сотрудников оркестра, супруга не ходила на работу, но ежемесячно получала зарплату. В филармонии тогда прокомментировали, что Ильинская занимается наполнением сайта, переводом текстов, рекламой и пиаром, что не требует постоянного присутствия на рабочем месте.

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