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Подозреваемого в мошенничестве депутата Быкова оставили на свободе

Главная Происшествия
Красноярск
11:29 26 Октября 2017
депутаты, дело, происшествия, мошенничество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Депутата Горсовета Валерия Быкова, обвиняемого в мошенничестве на 11 млн рублей, оставили на свободе. Суд Центрального района отказал следственному комитету в ходатайстве об аресте Быкова. Об этом сообщил телеканал ТВК

Заседание суда с обвиняемым по делу о мошенничестве состоялось 25 октября. Быков пояснил, что он не скрывался от правоохранителей, а уезжал в запланированный отпуск. 

«Для того, чтобы побыть одному, от всех людей подальше, с молитвой, как говорится. Я решил поехать в лес, ближе к природе и провести время одному. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с моими родственниками или с родственником в моем финансовом обеспечении, я обычный гражданин России», — цитирует Быкова телеканал. 

Напомним, 17 октября правоохранители опубликовали сообщение о том, что 41-летний депутат красноярского Горсовета подозревается в мошенничестве при получении субсидий. На него было заведено уголовное дело. Установлено, что в мае 2015 года он потратил субсидию на строительство овощехранилища, тогда как данный объект был возведен уже в 2011 году. Подозреваемого успели допросить, после чего он скрылся. Позже подозреваемого задержали. Свою вину в содеянном он не признал. 

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