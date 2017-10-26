Уголовное дело на экс-заместителя Александра Горового могут передать в Москву

Уголовное дело, фигурантом которого стал бывший заместитель главы ГУВД по Красноярскому краю Игорь Митрофанов, могут передать в Москву. Об этом сообщил «MK.ru» в Томске со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, ранее Митрофанов уже был подозреваемым по факту мошенничества в 2016 году. Заявление на экс-главу ГУВД по Томской области написал его бывших компаньон Андрей Кривошеин, однако дело было закрыто за «отсутствием состава преступления».

Новое уголовное дело, в котором Митрофанов обвиняется в превышении должностных полномочий, решено передать московским следователя.

«И здесь расчет на то, что неангажированные столичные силовики поставят во главу угла все-таки истину, а не местные «закулисные интриги»», — написало издание.

Напомним, в октябре на сайте СУ СК РФ по Томской области появилось сообщение о том, что на бывшего заместителя Горового Игоря Митрофанова, завели уголовное дело. С 2014 по 2016 годы Митрофанов, опасаясь негативных последствий по службе, скрыл преступление своего подчиненного. По данным томских СМИ, речь идет о деле бывшего начальника томского УБЭП Константина Савченко, который был приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима за коррупционное преступление. Игорь Митрофанов был свидетелем по данному делу. Теперь он сам обвиняемый.

Фото: vtomske.ru