Ирина Волк прокомментировала разбой в Красноярске

В Красноярске из-за разбойного нападения на ювелирный магазин в микрорайоне Солнечный полицейские ввели план «Перехват». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, которая прокомментировала это ограбление.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Красноярскому краю совместно с оперативниками МУ МВД России «Красноярское» при силовой поддержке ОМОН Росгвардии задержали подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин», — сообщила она.

Несколько вооруженных мужчин ворвались в ювелирный салон, разбили витрины, похитили часть драгоценных изделий, в основном кольца, серьги, браслеты, после чего скрылись на машине. На какую сумму грабители вынесли украденное, в полиции не уточняют.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, полицейские задержали вооруженных грабителей. Их было четверо. Все подозреваемые в возрасте от 25 лет до 31 года. Двое из них ранее судимы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.



Иллюстрация — стоп-кадр видео с сайта полиции Красноярска