В Богучанском районе черный лесоруб вырубил древесины на 210 тысяч рублей

В Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса на территории Богучанского района. Как отмечают сотрудники отдела МВД России по Богучанскому району, во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 38-летний черный лесоруб незаконно вырубил сосны. Сумма ущерба составила свыше 210 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений».

Черному лесорубу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Фото с портала главного управления МВД России по Красноярскому краю