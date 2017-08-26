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В Богучанском районе черный лесоруб вырубил древесины на 210 тысяч рублей

Главная Происшествия
Красноярск
13:35 26 Августа 2017
наказание, ущерб, лесорубы, черные, богучаны
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае задержали подозреваемого в незаконной вырубке леса на территории Богучанского района. Как отмечают сотрудники отдела МВД России по Богучанскому району, во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 38-летний черный лесоруб незаконно вырубил сосны. Сумма ущерба составила свыше 210 тысяч рублей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений».

Черному лесорубу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото с портала главного управления МВД России по Красноярскому краю

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