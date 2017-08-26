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В Курагинском районе микроавтобус с пассажирами упал в реку

Главная Происшествия
Красноярск
12:04 26 Августа 2017
река, падение, пассажиры, автобус, авария, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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ЧП с микроавтобусом зафиксировали сегодня ночью, 26 августа, на 169 км автодороги «Саяны» в районе поселка Кошурниково. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся в реку Джебь.

По предварительным данным, пассажирский транспорт шел из Кызыла в Иркутск. В салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров и 2 водителя. Четверо пассажиров промокли и были доставлены в больницу. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты уточняют, имел ли водитель лицензию на перевозку пассажиров.

Фото с портала главного управления МВД России по Красноярскому краю

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