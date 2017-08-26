В Курагинском районе микроавтобус с пассажирами упал в реку

ЧП с микроавтобусом зафиксировали сегодня ночью, 26 августа, на 169 км автодороги «Саяны» в районе поселка Кошурниково. Как сообщили в Госавтоинспекции, водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением и съехал в кювет, после чего опрокинулся в реку Джебь.

По предварительным данным, пассажирский транспорт шел из Кызыла в Иркутск. В салоне микроавтобуса находились 13 пассажиров и 2 водителя. Четверо пассажиров промокли и были доставлены в больницу. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас сотрудники ГИБДД работают на месте дорожно-транспортного происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Специалисты уточняют, имел ли водитель лицензию на перевозку пассажиров.



Фото с портала главного управления МВД России по Красноярскому краю