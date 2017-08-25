Бизнесмену грозит срок за махинации с землями под объекты Универсиады

На красноярского бизнесмена завели уголовное дело по факту мошенничества с участками, на которых строятся объекты Универсиады. Мужчина попытался заработать на студенческих играх, незаконно увеличив стоимость аренды. Таким образом, предприниматель поднял аренду на 30 млн рублей. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Так, на участке рядом с 4 мостом ранее находились объекты компании «Лессттройторг». Ради строительства эстакады и «Платинум Арены» бизнесмену предложили переместить объекты, заплатив 57 млн рублей. Позже часть этих объектов купил частный предприниматель. Так как количество собственников увеличилось в два раза, цена возросла до 87 млн рублей. В марте этого года мэрия Красноярска перечислила средства на счета бизнесменов.

По словам самого обвиняемого, оценку объектов проводило БТИ. Именно такую наценку и якобы назначило бюро технической инвентаризации.

«По факту возможного хищения бюджетных средств администрацией города проведена служебная проверка, по результатам которой мы обратились в ГУВД по краю для проведения проверки о наличии в действиях Абросимова Олега Юрьевича состава преступления», – цитирует телеканал заместителя руководителя департамента информационной политики администрации Красноярска Татьяну Лащенко.

В июне 2017 года красноярская полиция завела уголовное дело по факту мошенничества. мужчине теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, что это не единственный случай спекуляции перед предстоящей Универсиадой. Так, сразу несколько бизнесменов обратились в Свердловский районный суд с требованием перечислить им 350 млн рублей за три участка у «Платинум Арены». Бизнесмены не согласились с оценкой стоимости земли, на которой сейчас строится объект Универсиады.