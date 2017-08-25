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В Дивногорске нашли живодера, изрезавшего щенка

Главная Происшествия
Красноярск
15:15 25 Августа 2017
красноярск, животные, происшествия, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дивногорская полиция нашла живодера, который в компании двух молодых людей изрезал щенка ножом на глазах у детей. Мужчину задержали до выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Живодером оказался 41-летний местный житель. В ведомстве пояснили, что уголовное дело могут завести только на него, так как другие мужчины только наблюдали за происходящим, но никакого участие в «бойне» не принимали.

Напомним, 24 августа в дивногорской газете «Огни Енисея» появилась информация о том, что трое мужчин на территории детского садика жестоко расправились с беспородным щенком. Они нанесли ему несколько ножевых ранений, а также перерезали ему горло. Дети, которые стали очевидцами случившегося, сами отнесли щенка в больницу. Врачи приняли решение усыпить собаку, так как она потеряла много крови. Данная новость получила большой общественный резонанс. Местные жители попросили полицейских наказать живодеров. 

Отметим, что в пятницу суд вынес приговор двум девушкам, учинившим массовую расправу над бездомными животными в Хабаровске. Одну из них приговорили к 4 годам и 3 месяцам колонии, другую — к 3 годам 10 месяцам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Жертвами девушек стали не менее 15 животных  птиц, кошек и собак. Хабаровские живодерки полностью признали свою вину и раскаялись. 

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