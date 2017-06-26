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В Норильске при пожаре погибли две малолетние девочки

Главная Происшествия
Красноярск
14:34 26 Июня 2017
гибель, пожар, норильск, происшествия, дети, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В результате пожара в одном из домов Норильска погибли две малолетние девочки. Трагедия произошла утром 26 июня.

Как рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю, в комнате гостиничного типа в доме №17 на ул. Надеждинской (район Кайеркан) произошло короткое замыкание. Пожар перекинулся на соседнюю комнату, где проживала женщина с тремя детьми. Во время пожара мать с младшим ребенком находилась в больнице, а две девочки 2 и 3 лет остались дома. По данным МЧС, площадь возгорания составила 6 кв. метров.

Тела погибших детей нашли пожарные, которые тушили огонь. У девочек были обнаружены признаки отравления угарным газом.

Сейчас следователями назначена пожаро-техническая экспертиза. Решение о заведении уголовного дела будет принято после проверки.

В ГУ МВД России по Красноярскому краю добавили, что сгоревшая комната находилась на 9 этаже. Из-за пожара пришлось эвакуировать жильцов дома.

Сейчас сотрудники следственно-оперативной группы устанавливают обстоятельства происшествия и опрашивают свидетелей. Кроме того, сотрудники полиции обеспечивают охрану общественного порядка на месте трагедии.

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