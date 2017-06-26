В выходные во время сплава по р. Мана погибли два человека

В выходные на р. Мана жизни лишились два человека. Как сообщил изданию Sibnovosti.ru один из очевидцев, инциденты произошли 24 и 25 июня во время сплава на плоту от пос. Береть до пос. Усть-Мана.

В пятницу, 23 июня, группа туристов в составе 30 человек в сопровождении 4 людей из персонала компании-организатора отправилась на сплав по р. Мана. Маршрут начался вечером на берегу в пос. Береть. В субботу, 24 июня, около 15:00 женщина, которая праздновала свой день рождения, упала в воду. Ее удалось вытащить, однако спасти ее жизнь не удалось.

«Часть людей просто плавали перед плотом. У нас был плот без мотора. Те, кто проплывал позади нас с мотором, сообщили, что у нас человек утонул. Кинулись, ее тут же вытащили, но ее уже спасти не удалось. Тело через какое-то время от нас забрали, увезли на моторной лодке», — рассказывает один из пассажиров туристического маршрута.

Супруг погибшей по непонятным причинам остался на плоту и продолжил путешествие. Как рассказывают очевидцы, он находился в состоянии шока и скорби. Оставшуюся часть маршрута мужчина был в палатке. 25 июня около 16:00, когда группа прибыла в пункт назначения — пос. Усть-Мана — мужчину обнаружили мертвым. Из-за чего наступила внезапная смерть — неизвестно. Тело забрали сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что специальный контроль по организации сплавов не ведется, однако в любом случае существуют определенные правила для желающих отправиться в такое путешествие.

«Если ты сплавляешься с детьми, то обязательно должен быть спасатель. Если ты сплавляешься своей компанией, то можно пригласить с собой спасателя, который сопроводит. Это бесплатно. Кроме того, куда бы ты не отправлялся, ты должен оставить свои данные — либо родителям, либо родственникам, либо спасателям. Но конкретной организации по сплавам мы не ведем», — отметили в пресс-службе МЧС по краю.

В управлении также добавили, что инциденты с утонувшими происходят ежегодно — в основном, из-за несоблюдения мер безопасности.