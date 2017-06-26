Более 5 тыс. нарушений ПДД выявили в субботу дорожные полицейские

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД в субботу, 24 июня, поймали порядка 170 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Продолжая работать в усиленном режиме, дорожные полицейские особое внимание уделяли контролю за безопасностью дорожного движения на загородных трассах.

Только в пятницу и субботу на территории региона инспекторы пресекли более 5 тыс. нарушений ПДД — 170 водителей было выявлено в состоянии опьянения, 57 нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, 120 случаев неправильной перевозки детей, а также около 1,5 тыс. случаев превышения скорости.

«Принимая во внимание особенности летнего сезона, сегодня приоритетное выставление нарядов ДПС предусмотрено в очагах аварийности, в зонах массового нарушения скоростного режима и правил обгона, а также в местах, ведущих к дачным массивам и местах массового отдыха красноярцев.

В ГИБДД также напоминают, что пресечение аварийно-опасных правонарушений находится на особом контроле у ведомства — усиленная работа в данном направлении будет продолжена.