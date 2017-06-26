В ночном ДТП в Северном пострадали двое водителей

На ул. Урванцева в районе дома №23 отечественный автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Opel. В результате происшествия пострадали оба водителя. Авария произошла в ночь на понедельник, 26 июня. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

В ГИБДД восстановили картину случившегося ДТП. Предварительно установлено, что водитель «Жигулей» ехал по ул. 9 Мая и поворачивал на ул. Урванцева. В этот момент по основной полосе проезжала иномарка Opel. В результате транспортные средства столкнулись.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2107 1993 г.р., а также водитель иномарки 1990 г.р. получили травмы. Первого автомобилиста госпитализировали в больницу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, на какой сигнал светофора двигался каждый из участников аварии.

Видео: ЧП Красноярск