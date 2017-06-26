26 июня
Красноярск
погода +20 °C
курсы валют
59.66
 
€ 66.68
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В ночном ДТП в Северном пострадали двое водителей

Главная Происшествия
Красноярск
10:30 26 Июня 2017
красноярск, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На ул. Урванцева в районе дома №23 отечественный автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с иномаркой Opel. В результате происшествия пострадали оба водителя. Авария произошла в ночь на понедельник, 26 июня. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

В ГИБДД восстановили картину случившегося ДТП. Предварительно установлено, что водитель «Жигулей» ехал по ул. 9 Мая и поворачивал на ул. Урванцева. В этот момент по основной полосе проезжала иномарка Opel. В результате транспортные средства столкнулись.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2107 1993 г.р., а также водитель иномарки 1990 г.р. получили травмы. Первого автомобилиста госпитализировали в больницу», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, на какой сигнал светофора двигался каждый из участников аварии.

В ночном ДТП в Северном пострадали двое водителей

Видео: ЧП Красноярск

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Более 5 тыс. нарушений ПДД выявили в субботу дорожные полицейские

Более 5 тыс. нарушений ПДД выявили в субботу дорожные полицейские

26 Июня 2017 г.
170 водителей было выявлено в состоянии опьянения
Новости Красноярска: Под Красноярском задержали женщину за убийство пятилетней давности

Под Красноярском задержали женщину за убийство пятилетней давности

26 Июня 2017 г.
Женщина рассказала о преступлении своим соседям
Новости Красноярска: В Красноярске 19-летняя девушка сообщила об ограблении ради страховки

В Красноярске 19-летняя девушка сообщила об ограблении ради страховки

26 Июня 2017 г.
Девушка придумала факт грабежа, чтобы получить страховку за телефон
Новости Красноярска: В Красноярске за сутки утонули четыре человека

В Красноярске за сутки утонули четыре человека

26 Июня 2017 г.
Все погибшие купались в запрещенных местах
Новости Красноярска: В Центральном районе пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП

В Центральном районе пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП

25 Июня 2017 г.
24 июня на ул. 2-ой Брянской ГАЗель протаранила две иномарки
Новости Красноярска: В Тюхтетском районе полицейские ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Тюхтетском районе полицейские ищут пропавшего 15-летнего подростка

25 Июня 2017 г.
Сообщение о пропаже подростка поступило от его матери
Новости компаний
23/06
В Автоцентре ВСК стартует предзаказная кампания на специальную версию Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018
23/06
ГУК «Жилфонд» оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций в полном объеме собранных с населения денежных средств
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
23/06
В 2017 году ГУК «Жилфонд» отремонтирует сотни подъездов и километры инженерных сетей
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

23 Июня 2017 г.
Мужчина не признал своей вины
Новости Красноярска: Несколько красноярцев пострадали от укусов змей

Несколько красноярцев пострадали от укусов змей

24 Июня 2017 г.
Рептилий видели и на реке Есауловка
Новости Красноярска: В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

В ГИБДД призвали красноярских водителей быть внимательнее на дороге в жару

21 Июня 2017 г.
Высокая температура снижает бдительность и скорость реакции
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.