В Красноярске 19-летняя девушка сообщила об ограблении ради страховки

В Красноярском крае полицейские завели уголовное дело в отношении 19-летней девушки, подозреваемой в ложном сообщении о грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отделение полиции с заявлением обратилась жительница Березовского района. Девушка рассказала, что в Центральном районе Красноярска в автобусе неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сотовый телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

По данному факту было заведено уголовное дело. Позже выяснилось — девушка придумала факт грабежа, чтобы получить страховку за телефон.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В данный момент ведется следствие.