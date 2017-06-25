В Центральном районе пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП

В Красноярске водитель скорой помощи устроил аварию. Инцидент, произошедший 24 июня на ул. 2-ой Брянской обсуждают в группе «ЧП Красноярск».

О необычном происшествии сообщили очевидцы — автомобиль скорой помощи разбил две иномарки. В ГИБДД поясняют, что ГАЗель ехала в сторону ул. Караульная, однако около АЗС «Магнат-РД» столкнулась с автомобилями Ford и Hyundai. Известно, что в ДТП никто травм не получил.

Госавтоинспекция также подтверждает тот факт, что водитель «скорой» находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме него в машине были еще два человека — его приятели.

Полицейские установили, что автомобиль, по документам, находится на ремонте. Теперь предстоит выяснить кто управлял им — работник сервиса, угонщик или «штатный» водитель.