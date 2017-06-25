В Тюхтетском районе полицейские ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Тюхтетском районе сотрудники полиции ищут 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о пропаже подростка поступило в дежурную часть полиции от его матери. Женщина пояснила, что ее сын отправился на велосипеде к родственникам в другой населенный пункт, но до места назначения не добрался.

На сегодняшний день уже созданы поисковые группы — его ищут оперуполномоченные уголовного розыска, участковые, инспекторы ПДН, а также местные жители и волонтеры.

Чтобы оказать помощь в Тюхтетский район во главе с заместителем начальника полиции Главного управления МВД России по Красноярскому краю полковником полиции Юрием Якушевым отправились сотрудники аппарата и бойцы спецподразделения «Гром» в составе 10 человек. На поиск пропавшего подростка ориентирован весь личный состав МО МВД России «Боготольский» и отделения полиции с. Тюхтет. Кроме того, задействованы силы близлежащих территориальных органов внутренних дел — 20 сотрудников МО МВД России «Назаровский», 30 сотрудников МО МВД России «Ачинский» и более 20 человек из отделения полиции Бирилюсского района. К поискам несовершеннолетнего подключились и представители Росгвардии.

Полицейские проверяют места, где может находиться пропавший ребенок, устанавливают круг его общения, опрашивают родственников и друзей.

Сотрудники органов внутренних дел на 2 вертолетах обследуют близлежащие территории, проверяют лесной массив и дороги между населенными пунктами.

Отметим, что подросток состоит на учете в ПДН. Ранее он уходил из дома, однако его родители об этом не заявляли, поскольку мальчик возвращался домой самостоятельно.