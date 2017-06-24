Водитель ВАЗа погиб в аварии с грузовиком в Иланском районе

В Иланском районе Красноярского края, на трассе «Сибирь» легковой автомобиль ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Авария произошла 23 июня, вечером. Фотографии с места ДТП были опубликованы в соцсетях.

В ГИБДД рассказали, что отечественный автомобиль попал под грузовик. В результате удара водитель скончался на месте. На фот видно, что машину буквально расплющило об фуру.

«Слишком велика была скорость, нарушение правил обгона и превышение скорости, основные причины таких ДТП, будьте осторожны», — написал один из очевидцев в социальных сетях.

Водитель грузового автомобиля в результате ДТП не пострадал. Другие обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются.