В ДТП на ул. Свердловской погиб водитель такси

В Красноярске водитель автомобиля такси Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и устроил ДТП на ул. Свердловской. Авария произошла 24 июня. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что уже на «встречке» автомобиль Toyota столкнулся с иномаркой BMW X5. От удара японская машина перевернулась, а водитель погиб от полученных травм. Известно, что пассажиров в такси на момент аварии не было. 49-летний водитель немецкого автомобиля не пострадал.

«Sprinter на встречку выехал, ехал от Матросова, BMW ехал со стороны станции «Енисей»», — рассказал один из очевидцев.

Чтобы деблокировать погибшего водителя из искореженной иномарки потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС работали на месте аварии совместно с дорожными полицейскими. Другие обстоятельства смертельного ДТП пока выясняются.