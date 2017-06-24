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В ДТП на ул. Свердловской погиб водитель такси

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Красноярск
12:44 24 Июня 2017
авария, дтп, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске водитель автомобиля такси Toyota Sprinter выехал на встречную полосу и устроил ДТП на ул. Свердловской. Авария произошла 24 июня. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что уже на «встречке» автомобиль Toyota столкнулся с иномаркой BMW X5. От удара японская машина перевернулась, а водитель погиб от полученных травм. Известно, что пассажиров в такси на момент аварии не было. 49-летний водитель немецкого автомобиля не пострадал.

«Sprinter на встречку выехал, ехал от Матросова, BMW ехал со стороны станции «Енисей»», — рассказал один из очевидцев.

Чтобы деблокировать погибшего водителя из искореженной иномарки потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС работали на месте аварии совместно с дорожными полицейскими. Другие обстоятельства смертельного ДТП пока выясняются. 

В ДТП на ул. Свердловской погиб водитель такси
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