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В Красноярском крае на машину с женщиной и ребенком рухнуло дерево

Главная Происшествия
Красноярск
09:15 24 Июня 2017
происшествия, отдых, непогода, полиция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Абанском районе, недалеко от озера Боровое, на автомобиль с женщиной и ребенком рухнуло дерево. В результате происшествия местная жительница получила серьезные травмы. На место трагедии направили борт санитарной авиации. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

23 июня в Абанкском районе прошел сильный шторм. В этот момент на озере отдыхали люди. Женщина и 10-летний ребенок решили укрыться от непогоды в машине, на которую и обрушилось дерево. 

«Ситуация значительно осложнена тем, что в районе отсутствует стабильная мобильная связь, а все подъезды к месту отдыха оказались перекрыты поваленными деревьями. На место направлена санитарная авиация», — рассказали в ведомстве. 

Сотрудники полиции первыми из экстренных службы выехали на место происшествия. Правоохранители вместе с местными жителями начали расчищать дорогу от завалов. 

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