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На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

Главная Происшествия
Красноярск
08:47 24 Июня 2017
подросток, смерть, пропавшие, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На о. Татышев один из отдыхающих обнаружил тело 13-летнего подростка, сбежавшего из реабилитационного центра «Росток». Предварительно установлено, что мальчик утонул в водоеме, купаться в котором запрещено. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Масштабные поиски подростка начались несколько дней назад. Мать и отца ребенка лишили родительских прав, поэтому он оказался в реабилитационном центре. Несколько раз он убегал из социального приюта, но всегда подростка удавалось вернуть обратно. 

Позже волонтерам и полицейским поступило сообщение о том, что в водоеме на о. Татышев нашли тело 13-летнего мальчика с признаками утопления. Обстоятельства смерти красноярца сейчас выясняют правоохранители. 

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