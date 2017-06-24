На о. Татышев нашли тело сбежавшего из приюта подростка

На о. Татышев один из отдыхающих обнаружил тело 13-летнего подростка, сбежавшего из реабилитационного центра «Росток». Предварительно установлено, что мальчик утонул в водоеме, купаться в котором запрещено. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Масштабные поиски подростка начались несколько дней назад. Мать и отца ребенка лишили родительских прав, поэтому он оказался в реабилитационном центре. Несколько раз он убегал из социального приюта, но всегда подростка удавалось вернуть обратно.

Позже волонтерам и полицейским поступило сообщение о том, что в водоеме на о. Татышев нашли тело 13-летнего мальчика с признаками утопления. Обстоятельства смерти красноярца сейчас выясняют правоохранители.