В Ачинске пьяный водитель въехал в цветочный павильон

В Ачинске 23 июня около 2:20 на ул. Кравченко произошло ДТП, в котором пострадали водитель и пассажир. Инцидент обсуждают в группе «Ачинск автоканал».

Накануне аварии двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего решили покататься по городу. За рулем LADA Priora находился 33-летний мужчина. Автомобиль двигался по ул. Кравченко. В итоге водитель не справился с управлением — машина въехала в цветочный павильон и опрокинулась.

В результате аварии и водитель и 27-летний пассажир с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницу. Автоинспекторы выяснили, что находившийся за рулем в момент аварии мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, было установлено — 18 апреля мужчина был лишен водительского удостоверения за пьяную езду на 18 месяцев.

В отношении водителя были составлены административные протоколы за не пользование ремнями безопасности, за управление автомобилем без документов на него и в пьяном виде, а также по ст. 12.33 КоАП РФ

Уже собраны все материалы для возбуждения уголовного дела по статье 264 — «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Фото: «Ачинск автоканал»