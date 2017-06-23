В Красноярске ищут водителя, который сбил 84-летнюю пенсионерку

Сотрудники дорожной полиции Красноярска разыскивают водителя, сбившего пенсионерку во дворе дома. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел 1 июня около 16 часов на ул. 3-я Краснодарской в районе дома № 11. Водитель, двигаясь задним ходом, наехал на 84-летнюю женщину, после чего уехал с места происшествия. В результате пенсионерка получила травмы и попала в больницу. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о данном происшествии, обратиться в дежурную часть ДПС по тел 127.

Напомним, после аварий с пешеходами автомобилист должен вызвать инспекторов ДПС, даже если потерпевший не имеет претензий к водителю. Если пешеход все же решит обратиться за медпомощью, водителя могут лишить прав за оставление места ДТП.

Фото: пресс-служба ГИБДД