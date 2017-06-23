В Шарыповском районе пьяный отец надругался над 4-летней дочерью

Следователи завели уголовное дело в отношении жителя Шарыповского района, подозреваемого в сексуальном насилии над своей дочерью. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, 5 июня 40-летний мужчина, будучи пьяным, надругался над 4-летней дочерью. Девочка рассказала о произошедшем 18-летней сестре, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Выяснилось, что семья характеризуется как неблагополучная. Отец нигде не работал и ранее был осужден за нанесение побоев. Из-за социально-опасных условий 4-летнюю девочку временно поместили в центр для детей и подростков.

Мужчина был задержан и допрошен. В СК отметили, что он не признал своей вины. Ему назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.