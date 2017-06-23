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В озере на Мясокомбинате утонул мужчина

Главная Происшествия
Красноярск
12:34 23 Июня 2017
происшествия, красноярск, река, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На озере в Октябрьском районе Красноярска утонул 50-летний мужчина. Погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел 22 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. 

Установлено, что в четверг компания мужчин отмечала день рождения одного из приятелей. После выпитого алкоголя один из них пошел купаться, однако через несколько минут пропал из поля зрения друзей. 

«Через некоторое время тело мужчины с признаками утопления вытащили из воды», — говорится в сообщении. 

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тела. По результатам проверки  будет принято процессуальное решение.

Отметим, что купание в озере на Мясокомбинате официально запрещено. 

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