Красноярский бизнесмен обманул инвесторов на 123 млн рублей

Следователи красноярской полиции завершили расследование дела по факту мошенничества на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, 46-летний предприниматель из Красноярска под видом заключения сделки по инвестированию проектных работ и строительства делового центра получил от инвестиционной компании 123 млн рублей. Мужчина отказался от исполнения взятых на себя по договору обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Санкция статьи предполагает максимальное наказание сроком до 10 лет лишения свободы.

В результате злоумышленник был задержан. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.