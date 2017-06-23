В Красноярске сгорел склад с алкоголем и стройматериалами‍

В Красноярске на ул. Пограничников сгорел крупный склад с алкоголем и стройматериалами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по краю.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня. Сообщение о возгорании диспетчеру поступило около 3:05, однако потушить огонь пожарным удалось лишь в 5:35. Ведомство отмечает, что быстрой ликвидации происшествия мешало содержимое склада. Там хранились алкогольная продукция и стройматериалы. Общая площадь возгорания составляла более 600 кв. метров.

Поскольку людей в здании не было, во время пожара никто не пострадал. Согласно предварительной версии пожарных, причиной возгорания стал поджог. В настоящий момент следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства произошедшего.