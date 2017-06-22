22 июня
Красноярск
погода +26 °C
курсы валют
60.15
 
€ 67.15
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Кежемском районе нашли тело мужчины с ножевым ранением

Главная Происшествия
Красноярск
16:58 22 Июня 2017
расследование, следствие, убийство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Кежемском районе убили местного жителя. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 18 июня в поселке Новая Кежма. Согласно предварительной версии следствия, в комнате общежития соседи обнаружили тело 46-летнего мужчины с ножевым ранением в груди. Проживавшие рядом с погибшим сообщили, что они работают в поселке вахтовым способом и им ничего не известно о гибели потерпевшего.

В настоящее время  в качестве свидетелей допрошены 20 человек. Также запланированы опросы с применением полиграфа. Проводятся иные необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске задержали мужчину за установку «пиратских» программ

В Минусинске задержали мужчину за установку «пиратских» программ

22 Июня 2017 г.
Ущерб, причиненный правообладателям, составил более 330 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Канске завели дело на пристава после «липовой» проверки лесопилки

В Канске завели дело на пристава после «липовой» проверки лесопилки

21 Июня 2017 г.
Данная лесопилка стала одним из очагов крупных пожаров
Новости Красноярска: В Красноярске задержали мужчину, пугавшего посетителей кафе пистолетом

В Красноярске задержали мужчину, пугавшего посетителей кафе пистолетом

21 Июня 2017 г.
У подозреваемого изъяли три снаряженных магазина
Новости Красноярска: В Ачинске полицейские ищут стрелявшего в бизнесмена охранника

В Ачинске полицейские ищут стрелявшего в бизнесмена охранника

21 Июня 2017 г.
Охранник ранил из травматического пистолета 36-летнего предпринимателя
Новости Красноярска: Под Сосновоборском школьник обжег ногу горящим торфом

Под Сосновоборском школьник обжег ногу горящим торфом

21 Июня 2017 г.
Источник возгорания уже ликвидирован
Новости Красноярска: Красноярца приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство «ночной бабочки»

Красноярца приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство «ночной бабочки»

21 Июня 2017 г.
Инцидент произошел 3 декабря 2016 года
Новости компаний
22/06
Красноярская ТЭЦ-1 приступает к техническому перевооружению газоочистного оборудования
20/06
Богучанская ГЭС внесена в «Почетную книгу» города Кодинска
19/06
ТрансТелеКом назначил новых макрорегиональных директоров
19/06
В СибГУ им. М.Ф. Решетнева — опорном университете Красноярского края — стартует приемная кампания
15/06
Водолазы компании «КрасКом» приступили к осмотру технического состояния подводных трубопроводов водозабора о. Нижне-Атамановский
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

В лобовом ДТП в Красноярском крае погиб подросток

18 Июня 2017 г.
Водитель «Нивы» выехал на встречную полосу
Новости Красноярска: Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

Бизнесмены незаконно берут плату за вход на озеро у Мясокомбината

21 Июня 2017 г.
Отдыхающие вынуждены платить якобы за лежаки и за уборку мусора
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается аномальная жара до +36°C

В Красноярске ожидается аномальная жара до +36°C

19 Июня 2017 г.
Жаркая погода отступит только в конце недели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.