В Кежемском районе нашли тело мужчины с ножевым ранением

В Кежемском районе убили местного жителя. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 18 июня в поселке Новая Кежма. Согласно предварительной версии следствия, в комнате общежития соседи обнаружили тело 46-летнего мужчины с ножевым ранением в груди. Проживавшие рядом с погибшим сообщили, что они работают в поселке вахтовым способом и им ничего не известно о гибели потерпевшего.

В настоящее время в качестве свидетелей допрошены 20 человек. Также запланированы опросы с применением полиграфа. Проводятся иные необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.