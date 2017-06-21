В Канске завели дело на пристава после «липовой» проверки лесопилки

В Канске возбудили дело в отношении судебного пристава-исполнителя, которая сфальсифицировала итоги проверки предприятия ООО «Синь И». Данная лесопилка является одним из очагов пожаров в городе 24 мая. Огонь тогда унес жизни двух человек, а сотни людей остались без жилья.

Согласно материалам следствия, 2 ноября 2016 года пристав, желая снизить количество числящихся на ней исполнительных производств, в акте проверки указала ложные сведения об исполнении ООО «Синь-И» решения Канского городского суда. Фирма должна была прекратить складировать отходы производства на своей территории, исключив тем самым их возможное возгорание, а до устранения нарушений приостановить работу.

«Документ был подписан двумя понятыми, одна из которых заявила, что на самом деле акт не подписывала. Вторая рассказала следователям, что на момент ее нахождения на территории деревоперерабатывающего предприятия несколько рабочих наводили порядок, после чего судебный пристав предложила ей подписать акт, который она предварительно не прочитала», — сообщают в следственном комитете.

Напомним, 24 мая в результате возгорания отходов на предприятии «Синь-И» загорелись и дома, стоявшие по соседству. Огонь распространился по частному сектору, уничтожив 73 дома, где проживали 237 человек.

Предприятие «Синь-И» было учреждено рядом компаний из Китая, сейчас в учредителях числится гражданин по имени Лю Шаолинь.