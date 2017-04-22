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Красноярка за рулем иномарки протаранила четыре машины на парковке

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Красноярск
13:43 22 Апреля 2017
происшествия, дтп, красноярск, авария, чп, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске девушка за рулем иномарки протаранила четыре припаркованных автомобиля. Инцидент произошел 22 апреля на парковке около дома №12а на ул. Дудинской.

По словам очевидцев, автоледи на Kia врезалась в ВАЗ, Toyota и две Kia, после чего остановилась. Подоспевшим очевидцам девушка пояснила, что почувствовала себя плохо, после чего потеряла управление. При этом на месте инцидента не было кареты «скорой помощи». Судя по фотографиям, автомобили не получили серьезных повреждений.

Факт аварии подтвердили в ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента. Известно, что никто в аварии не пострадал.

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