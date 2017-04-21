На ул. Матросова после аварии перевернулась иномарка

В Красноярске две иномарки столкнулись с автобусом, после чего одна из машин перевернулась на крышу. По данным очевидцев, инцидент произошел 21 апреля около 18:00 на ул. Матросова в сторону ул. 60 лет Октября.

На фотографиях видно, как на крыше лежит иномарка белого цвета. Рядом с ней стоят автобус и черный автомобиль. Неподалеку от места аварии стоит карета «скорой помощи».

Свидетели добавили, что на помощь участникам ДТП подоспели сотрудники полиции, проезжавшие мимо. Количество пострадавших и характер травм пока неизвестны.

Фото: Sibnovosti.ru

Видео: ЧП Красноярск