21 апреля
Красноярск
погода +2 °C
курсы валют
56.23
 
€ 60.32
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

На ул. Матросова после аварии перевернулась иномарка

Главная Происшествия
Красноярск
18:35 21 Апреля 2017
происшествия, красноярск, авария, дтп, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске две иномарки столкнулись с автобусом, после чего одна из машин перевернулась на крышу. По данным очевидцев, инцидент произошел 21 апреля около 18:00 на ул. Матросова в сторону ул. 60 лет Октября.

На фотографиях видно, как на крыше лежит иномарка белого цвета. Рядом с ней стоят автобус и черный автомобиль. Неподалеку от места аварии стоит карета «скорой помощи».

Свидетели добавили, что на помощь участникам ДТП подоспели сотрудники полиции, проезжавшие мимо. Количество пострадавших и характер травм пока неизвестны.

На ул. Матросова после аварии перевернулась иномарка
На ул. Матросова после аварии перевернулась иномарка

Фото: Sibnovosti.ru

Видео: ЧП Красноярск

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске отравившиеся снотворным школьники идут на поправку

В Красноярске отравившиеся снотворным школьники идут на поправку

21 Апреля 2017 г.
Здоровью детей сейчас ничего не угрожает
Новости Красноярска: На ул. Матросова на ходу загорелся трамвай

На ул. Матросова на ходу загорелся трамвай

21 Апреля 2017 г.
На место выезжали сотрудники МЧС
Новости Красноярска: Сбитую в Северном женщину спасли проезжавшие врачи «скорой»

Сбитую в Северном женщину спасли проезжавшие врачи «скорой»

21 Апреля 2017 г.
Врачи оказали пострадавшей первую медицинскую помощь
Новости Красноярска: Глава Общественной палаты Красноярска сообщил о нападении на свой офис

Глава Общественной палаты Красноярска сообщил о нападении на свой офис

21 Апреля 2017 г.
В полиции подтвердили информацию о конфликте
Новости Красноярска: В красноярской школе пятеро подростков отравились таблетками

В красноярской школе пятеро подростков отравились таблетками

20 Апреля 2017 г.
В данный момент жизни и здоровью школьников ничего не угрожает
Новости Красноярска: В Канске подросток надругался над 13-летней школьницей

В Канске подросток надругался над 13-летней школьницей

20 Апреля 2017 г.
Девочке предложили помощь психолога, но она от нее отказалась
Новости компаний
21/04
Красноярская ТЭЦ-1 действует в рамках природоохранного законодательства
20/04
Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске автоледи протаранила стоящую на мосту иномарку

В Красноярске автоледи протаранила стоящую на мосту иномарку

19 Апреля 2017 г.
В ДТП пострадал 8-летний ребенок
Новости Красноярска: В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

В отделении скорой помощи в Красноярске скончалась 2-летняя девочка

20 Апреля 2017 г.
Родители не предъявляют врачам претензий
Новости Красноярска: В Советском районе молодой водитель насмерть сбил мужчину

В Советском районе молодой водитель насмерть сбил мужчину

17 Апреля 2017 г.
Пешеход переходил дорогу не по правилам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.