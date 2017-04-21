В Красноярске отравившиеся снотворным школьники идут на поправку

Отравившиеся таблетками фенозипама ученики гимназии №6 чувствуют себя удовлетворительно. Здоровью школьников ничего не угрожает. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Инцидент произошел 20 апреля. В первой половине дня в медицинский кабинет гимназии обратились 6 учеников. Медсестра вызвала в школу скорую помощь. Детей с признаками отравления лекарственными препаратами госпитализировали в БСМП им. Карповича.

Позже следователи выяснили, что 14-летняя ученица гимназии угостила учеников 8-х и 9-х классов таблетками. При этом девочка сказала, что они принимают витамины. Через некоторое время 6 подростков почувствовали себя плохо и обратились к врачу.

В беседе со следователями ученица пояснила, что купила таблетки в аптеке. Однако данная информация не подтвердилась. В настоящее время правоохранители выясняют, где ребенок приобрел снотворное. Отметим, ранее в пресс-службе красноярской полиции сообщали, что с недомоганием были госпитализированы 5 подростков.