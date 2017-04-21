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На ул. Матросова на ходу загорелся трамвай

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Красноярск
09:59 21 Апреля 2017
трамвай, красноярск, пожар, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Матросова загорелось дно трамвая. Тушить огонь помогали очевидцы с огнетушителями и сотрудники МЧС. Инцидент произошел 21 апреля, около 8 часов утра. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях. 

По словам свидетелей, трамвай загорелся неожиданно. Находящиеся в салоне пассажиры услышали треск и увидели искры. Через некоторое время салон наполнил едкий дым. 

«Ехала в этом трамвае. Толком понять не успела, искры, треск и через минуту весь салон в дыму, народу не много было, все успели выскочить», — рассказала одна из пассажирок. 

Огнетушитель был у машиниста, однако женщина никак не могла открыть его, растерялась что ли», — написала другая пассажирка. 

На помощь женщине-машинисту бросились водители, однако справиться с огнем они не смогли. Полностью потушили горящий трамвай прибывшие на место пожарные. По предварительным данным спасателей, пожар произошел из-за вспыхнувших проводов. 

Видео: ЧП Красноярск 

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