На ул. Матросова на ходу загорелся трамвай

В Красноярске на ул. Матросова загорелось дно трамвая. Тушить огонь помогали очевидцы с огнетушителями и сотрудники МЧС. Инцидент произошел 21 апреля, около 8 часов утра. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы в соцсетях.

По словам свидетелей, трамвай загорелся неожиданно. Находящиеся в салоне пассажиры услышали треск и увидели искры. Через некоторое время салон наполнил едкий дым.

«Ехала в этом трамвае. Толком понять не успела, искры, треск и через минуту весь салон в дыму, народу не много было, все успели выскочить», — рассказала одна из пассажирок. Огнетушитель был у машиниста, однако женщина никак не могла открыть его, растерялась что ли», — написала другая пассажирка.

На помощь женщине-машинисту бросились водители, однако справиться с огнем они не смогли. Полностью потушили горящий трамвай прибывшие на место пожарные. По предварительным данным спасателей, пожар произошел из-за вспыхнувших проводов.

Видео: ЧП Красноярск