Сбитую в Северном женщину спасли проезжавшие врачи «скорой»

В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая и ул. Урванцева автомобиль Renault Logan сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в четверг, 21 апреля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина перешла одну половину дороги. На второй половине перекрестка ее сбил воворачивающий автомобиль. От удара красноярка упала на землю.

В момент ДТП на другой стороне перекрестке находились экипаж ДПС и карета скорой помощи. Через несколько секунд врачи и инспекторы подъехали к пострадавшей и оказали ей первую медицинскую помощь.

В ГИБДД рассказали, что женщина отделалась легкими травмами. В ведомстве добавили, что за рулем иномарки Renault Logan находился 69-летний водитель. Мужчина был трезв.

Видео: «ЧП Красноярск»