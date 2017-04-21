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Сбитую в Северном женщину спасли проезжавшие врачи «скорой»

Главная Происшествия
Красноярск
09:29 21 Апреля 2017
пешеходы, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на перекрестке ул. 9 Мая и ул. Урванцева автомобиль Renault Logan сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла в четверг, 21 апреля. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в соцсетях. 

На кадрах видно, как женщина перешла одну половину дороги. На второй половине перекрестка ее сбил воворачивающий автомобиль. От удара красноярка упала на землю.

В момент ДТП на другой стороне перекрестке находились экипаж ДПС и карета скорой помощи. Через несколько секунд врачи и инспекторы подъехали к пострадавшей и оказали ей первую медицинскую помощь.

В ГИБДД рассказали, что женщина отделалась легкими травмами. В ведомстве добавили, что за рулем иномарки Renault Logan находился 69-летний водитель. Мужчина был трезв. 

Видео: «ЧП Красноярск»

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