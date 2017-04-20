В красноярской школе пятеро подростков отравились таблетками

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Кировского района Красноярска, откуда в четверг утром были госпитализированы пятеро подростков, предположительно, отравившихся таблетками, сообщили в пресс-службе полиции.

«В больницу были доставлены пятеро школьников в возрасте 14-16 лет. По предварительным данным, в школу одна из учениц принесла таблетки, которые отпускаются по рецепту, и угостила ими подростков. Они почувствовали себя плохо, их осмотрел школьный врач и вызвал скорую», — сообщили в ведомстве.

Врачи установили, что подростки, вероятнее всего, отравились препаратом «Феназепам» — лекарством, которое обладает транквилизирующим, противосудорожным и снотворным действием.

В данный момент жизни и здоровью школьников ничего не угрожает. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, устанавливают, где несовершеннолетняя могла приобрести сильнодействующий препарат.