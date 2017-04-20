В Канске подросток надругался над 13-летней школьницей

В Канске школьник надругался над девочкой и снял все происходящее на камеру. Об этом рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел вечером 14 апреля — в правоохранительные органы поступило сообщение, что «15-летний парень совершил действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки».

Произошло все, когда подростки возвращались днем из школы, посторонних поблизости не было.

«Все происходящее подросток снял на камеру своего мобильного телефона. В ходе проверки у подростка изъят мобильный телефон, который направлен на осмотр с помощью технического комплекса «UFED» с целью извлечения информационного содержимого», — рассказали в пресс-службе следственного управления.

По информации «7 канала», девочке предложили помощь психолога, но она от нее отказалась.

Также по неподтвержденным данным, молодой человек, которого подозревают в преступлении, опубликовал видео произошедшего в соцсети. Эту информацию следователи пока не подтверждают.