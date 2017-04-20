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24-летняя жительница Красноярска организовала подпольное казино на Взлетке

Главная Происшествия
Красноярск
14:04 20 Апреля 2017
курьезы, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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24-летняя жительница Красноярска подозревается в организации незаконного казино в помещении жилого дома на Взлетке. Об этом накануне сообщили в пресс-службе полиции.

В апреле сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в здании на ул. Батурина может находиться незаконное игорное заведение. После ночного штурма в казино обнаружили и изъяли 40 игровых автоматов, 4 покерных стола, 3 видеорегистратора, наборы фишек и карт. 

Выяснилось, что организатором незаконного игрового бизнеса оказалась молодая девушка. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

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