24-летняя жительница Красноярска организовала подпольное казино на Взлетке

24-летняя жительница Красноярска подозревается в организации незаконного казино в помещении жилого дома на Взлетке. Об этом накануне сообщили в пресс-службе полиции.

В апреле сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что в здании на ул. Батурина может находиться незаконное игорное заведение. После ночного штурма в казино обнаружили и изъяли 40 игровых автоматов, 4 покерных стола, 3 видеорегистратора, наборы фишек и карт.

Выяснилось, что организатором незаконного игрового бизнеса оказалась молодая девушка. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 171.2 (незаконные организация и проведение азартных игр), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.