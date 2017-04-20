В Красноярске водитель ВАЗа влетел в столб и сбежал с места происшествия

В Красноярске на правобережье водитель автомобиля ВАЗ-2106 влетел в столб и сбежал с места происшествия. Инцидент произошел около полуночи на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе ТЦ «Мега».

Судя по фото, опубликованным в группе «ЧП Красноярск», автомобиль получил серьезные повреждения с пассажирской стороны.

Как уточнили в ГИБДД, приехавшие на место сотрудники ДПС не обнаружили ни водителя, ни пассажиров. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

В настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности за оставление места ДТП, также специалисты обследуют опору и если выяснят, что она повреждена, нарушителю придется компенсировать ее ремонт.