Особый противопожарный режим вводится в Красноярском крае

Правительство Красноярского края ввело особый противопожарный режим в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«В период действия режима на территории поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на предприятиях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы», — говорится в сообщении.

Также введен запрет на сжигание мусора и сухой травы. Нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из мангалов, стеклянные и пластиковые бутылки, банки.

Особый противопожарный режим будет действовать с 20 апреля этого года на территории всех городов и районов края за исключением Норильска, Туруханского, Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов края.

В этот период МЧС усилит патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих лесов, организует разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности.

Также во время режима будут ужесточены меры наказания за несоблюдение правил.