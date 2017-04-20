20 апреля
Красноярск
погода +3 °C
курсы валют
56.18
 
€ 60.26
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Особый противопожарный режим вводится в Красноярском крае

Главная Происшествия
Красноярск
11:34 20 Апреля 2017
общество, пожар, происшествия, пожары, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Правительство Красноярского края ввело особый противопожарный режим в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«В период действия режима на территории поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на предприятиях запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы», — говорится в сообщении.

Также введен запрет на сжигание мусора и сухой травы. Нельзя бросать на землю горящие спички, окурки, золу из мангалов, стеклянные и пластиковые бутылки, банки.

Особый противопожарный режим будет действовать с 20 апреля этого года на территории всех городов и районов края за исключением Норильска, Туруханского, Таймырского, Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов края.

В этот период МЧС усилит патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих лесов, организует разъяснительные беседы о мерах пожарной безопасности.

Также во время режима будут ужесточены меры наказания за несоблюдение правил.

«За совершение нарушений требований пожарной безопасности штрафы для граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб., для должностных лиц — от 6 тыс. до 15 тыс. руб., для юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в период действия особого противопожарного режима сумма штрафа возрастает вдвое», — напомнил начальник ГУ МЧС России по краю генерал-майор внутренней службы Евгений Вершинин.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске водитель ВАЗа влетел в столб и сбежал с места происшествия

В Красноярске водитель ВАЗа влетел в столб и сбежал с места происшествия

20 Апреля 2017 г.
Автомобиль был доставлен на штрафстоянку
Новости Красноярска: Экс-чиновник выписал себе премию 100 тысяч из фонда экономии зарплаты

Экс-чиновник выписал себе премию 100 тысяч из фонда экономии зарплаты

20 Апреля 2017 г.
Запланирован допрос подозреваемого
Новости Красноярска: В Красноярске автоледи протаранила стоящую на мосту иномарку

В Красноярске автоледи протаранила стоящую на мосту иномарку

19 Апреля 2017 г.
В ДТП пострадал 8-летний ребенок
Новости Красноярска: В Красноярске неизвестные сбили мужчину и бросили тело на обочине

В Красноярске неизвестные сбили мужчину и бросили тело на обочине

19 Апреля 2017 г.
Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей аварии
Новости Красноярска: Напавший на таксиста житель Железногорска отказался от дачи показаний

Напавший на таксиста житель Железногорска отказался от дачи показаний

18 Апреля 2017 г.
Мужчина арестован по решению суда
Новости Красноярска: Суд признал виновным красноярца в хищении 700 тысяч рублей у выпускников

Суд признал виновным красноярца в хищении 700 тысяч рублей у выпускников

18 Апреля 2017 г.
В деле было 66 потерпевших
Новости компаний
20/04
Художники смогут нарисовать Богучанскую ГЭС
19/04
Сотрудники Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго присоединились к экомарафону En+ Group «360 минут»
18/04
В Емельяновском районе обесточены десятки энерговоров
18/04
Выработка Красноярской ГЭС ЕвроСибЭнерго увеличилась на 27%
18/04
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «АВТОПАРТНЕР»
13/04
«Свинокомплекс «Томский» вновь подтвердил высокое качество своей продукции
13/04
Компания «Каравай» заняла первое место на чемпионате «Пекарь Сибири»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

В Красноярске мужчина надругался в лифте над 12-летней девочкой

15 Апреля 2017 г.
Мужчина был одет в черную кожаную куртку с блестящей молнией
Новости Красноярска: Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

Сибирские красавицы вошли в число лучших на «Мисс Россия-2017»

17 Апреля 2017 г.
Финал конкурса «Мисс Россия-2017» прошел вечером в субботу
Новости Красноярска: Открыта короткая дорога из центра Красноярска в Покровку

Открыта короткая дорога из центра Красноярска в Покровку

18 Апреля 2017 г.
Проезд закрывали на зиму из-за холодной погоды
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.