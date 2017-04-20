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Экс-чиновник выписал себе премию 100 тысяч из фонда экономии зарплаты

Главная Происшествия
Красноярск
07:10 20 Апреля 2017
происшествия, чиновники, следователи, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экс-главу администрации поселка Кедровый Емельяновского района заподозрили в присвоении 100-тысячной премии, которую он сам себе выписал. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по региону.

По версии следствия, в декабре 2014 года глава администрации, используя свое служебное положение, подписал распоряжение о выплате себе премии по итогам года из фонда экономии заработной платы.

Запланирован допрос подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело ч.3 ст. 160 (присвоение) УК РФ, ведется следствие. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.
 
В 2014 году главой поселка являлся Олег Маленков, которого также подозревали в незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

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