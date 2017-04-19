В Красноярске автоледи протаранила стоящую на мосту иномарку

На 4 мосту в Красноярске произошла авария с пострадавшими. Подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД. Очевидцы поделились в соцсетях видеозаписью и фотографиями.

Инцидент произошел 19 апреля в 7:50. На кадрах видно, как ехавшая на левый берег иномарка останавливается на мосту и включает «аварийку». В этот момент в нее на скорости врезается другой автомобиль. От удара одну из машин отбросило на бордюр.

По предварительным данным ГИБДД, на «аварийке» стояла Toyota Prius, в которую врезалась Honda. В результате аварии водитель Toyota и 8-летний пассажир Honda получили травмы. В полиции подчеркнули, что ребенок серьезно не пострадал благодаря детскому креслу.

Очевидцы добавили, что за рулем обоих автомобилей находились женщины. Также пользователи Сети отметили, что водитель сломавшейся машины не выставил знак аварийной остановки.