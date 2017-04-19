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В Красноярске неизвестные сбили мужчину и бросили тело на обочине

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Красноярск
08:50 19 Апреля 2017
тело, погиб, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на перекрестке ул. Энергетиков и ул. Свободной нашли труп 44-летнего мужчины. Травмы на теле погибшего свидетельствуют о том, что его на скорости сбил автомобиль. После случившегося водитель скрылся. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Тело красноярца прохожие нашли утром 16 апреля. Он лежал на обочине. Осмотрев мужчину, полицейские предположили, что его могли сбить в том же месте. Однако не исключается, что неизвестные могли специально перевезти его в Ленинский район, чтобы скрыть следы преступления.

В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут свидетелей смертельной аварии. Всех, кому что-либо известно о данном происшествии, правоохранители обратиться в отделение по розыску полка ДПС Красноярска или позвонить по тел. 226-83-77, 8 (902) 947-21-27.

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