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Напавший на таксиста житель Железногорска отказался от дачи показаний

Главная Происшествия
Красноярск
16:33 18 Апреля 2017
происшествия, железногорск, таксист, следствие, суд, задержание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи устанавливают обстоятельства нападения на таксиста в Железногорске. Напомним, инцидент произошел 14 апреля, однако сейчас в деле появились новые подробности.

По предварительным данным, 28-летний житель Железногорска сел в такси и проехал в нем до дома №153 по пр. Ленинградский. После этого он вышел из машины и завел разговор с 37-летним водителем. На почве неприязни пассажир ударил мужчину неизвестным предметом в шею и убежал. Потерпевший, несмотря на рану, сумел связаться с коллегой по рации.

Напавший мужчина установлен и задержан. Железногорский городской суд принял решение арестовать его до вынесения приговора. При этом обвиняемый отказался давать показания и пояснять причины своего поступка.

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Продолжается расследование.

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