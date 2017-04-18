Суд признал виновным красноярца в хищении 700 тысяч рублей у выпускников

В Новосибирске к 3 годам условно за растрату приговорен 33-летний гендиректор красноярской компании «Рыжая собака», занимающейся организацией торжеств.

Красноярское ООО Творческое объединение «Рыжая собака» заключило договоры на проведение выпускного бала в новосибирском Экспоцентре. Мероприятие было запланировано на 24 июня 2016 года, однако так и не состоялось. Бизнесмен, говорится в деле, собрал с родителей старшеклассников свыше 700 тыс. руб. на выпускной вечер, обещая обширную концертную программу, фейерверк, «шведский стол», а в роли ведущих мероприятия — резидентов Comedy Club.

На школьных собраниях родителям продемонстрировали видеоролик с аналогичного торжества, которое event-менеджер провел в Красноярске годом ранее, отмечает «Ъ-Сибирь».

В деле насчитали 66 потерпевших, они платили разные суммы — от 3 тыс. до 15,8 тыс. рублей. Родители подростков заявили, что их детям была нанесена тяжелая психологическая травма.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата). На скамье подсудимых оказался единственный владелец и директор «Рыжей собаки». Обвинение запросило для бизнесмена 3 года колонии общего режима. Калининский районный суд приговорил его к 3 годам условно и обязал выплатить ущерб всем потерпевшим в течение 6 месяцев.